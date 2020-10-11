UFC Fight Island 5. Чикадзе нанёс дебютное поражение Моралесу

В Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) продолжается турнир UFC Fight Island 5. В рамках турнира состоялся поединок между грузинским бойцом в полулёгком весе Гигой Чикадзе и представителем Венесуэлы Омаром Моралесом.

Победу в трёхраундовом бою единогласным решением судей одержал Чикадзе. Омар Моралес потерпел первое поражение за время своей карьеры в UFC.

Ранее состоялся бой между россиянином Тагиром Уланбековым и представителем Бразилии Бруну Силвой. Поединок завершился победой Уланбекова, для которого этот бой стал дебютным в UFC. Россиянин победил единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

Основной кард



Марлон Мораес — Кори Сандхаген

Эдсон Барбоза — Макван Амирхани

Бен Ротуэлл — Марцин Тыбура

Маркус Перес — Дрикус дю Плесси

Том Аспиналл — Алан Бодо

Томас Алмейда — Джонатан Мартинес.



Предварительный кард



Юссеф Залал — Илия Топурия

Том Брис — Кей Би Буллар

Крис Даукаус — Родриго Насименто Феррейра

Импа Касанганай — Хоакин Бакли

Али Аль-Кайси — Тони Келли

Гига Чикадзе — Омар Моралес

Трейси Кортес — Штефани Эггер

Бруно Силва — Тагир Уланбеков