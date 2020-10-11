UFC Fight Island 5. Тыбура победил Ротуэлла судейским решением

В Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) продолжается турнир UFC Fight Island 5. В рамках турнира прошёл поединок между бойцами в тяжёлом весе Марчином Тыбурой и американцем Беном Ротуэллом.
Поединок завершился победой Тыбуры судейским решением.
Ранее состоялся бой между россиянином Тагиром Уланбековым и представителем Бразилии Бруну Силвой. Поединок завершился победой Уланбекова, для которого этот бой стал дебютным в UFC. Россиянин победил единогласным решением судей по итогам трёх раундов.
Основной кард
Марлон Мораес — Кори Сандхаген
Эдсон Барбоза — Макван Амирхани
Бен Ротуэлл — Марцин Тыбура
Маркус Перес — Дрикус дю Плесси
Том Аспиналл — Алан Бодо
Томас Алмейда — Джонатан Мартинес.
Предварительный кард
Юссеф Залал — Илия Топурия
Том Брис — Кей Би Буллар
Крис Даукаус — Родриго Насименто Феррейра
Импа Касанганай — Хоакин Бакли
Али Аль-Кайси — Тони Келли
Гига Чикадзе — Омар Моралес
Трейси Кортес — Штефани Эггер
Бруно Силва — Тагир Уланбеков
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