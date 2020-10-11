Барбоза победил Амирхани в соглавном бою турнира UFC

В ночь с 10 на 11 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В соглавном бою сошлись бразилец Эдсон Барбоза и представитель Финляндии Макван Амирхани.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Барбозы единогласным решением судей. Таким образом, он прервал серию из трёх поражений кряду. Теперь на его счету 21 победа в смешанных единоборствах и 9 поражений. Амирхани в свою очередь потерпел пятое поражение в MMA при 16 победах.
В главном событии вечера сразятся представитель Бразилии Марлон Мораес и американец Кори Сандхаген. Ранее на турнире российский боец Тагир Уланбеков одержал победу над бразильцем Бруну Силвой. Для россиянина эта победа стала дебютной в рамках UFC. Грузинский боец Гига Чикадзе нанёс дебютное поражение венесуэльцу Омару Моралесу.
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