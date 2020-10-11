«Отец был бы доволен тобой». Нурмагомедов поздравил Уланбекова с дебютной победой в UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Тагира Уланбекова с дебютной победой в UFC. В ночь с 10 на 11 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В предварительном карде Уланбеков одержал победу над бразильцем Бруно Силвой.

«Очень рад за тебя, брат. Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжёлый бой, после которого ты вырастишь как боец, ведь опыт — это очень важно в нашем деле», — написал Хабиб в своём «Инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Свой следующий бой Нурмагомедов планирует провести 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи.