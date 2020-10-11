Сэндхаген нокаутировал Мораеса в главном бою UFC Fight Island 5

В настоящее время на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В главном событии вечера сразятся представитель Бразилии Марлон Мораес и американец Кори Сэндхаген.

Бой продлился два раунда и завершился победой Сэндхагена техническим нокаутом. Американец одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах при 4 поражениях. Мораес в свою очередь потерпел седьмое поражение в MMA при 24 победах.

Напомним, в соглавном бою бразилец Эдсон Барбоза победил представителя Финляндии Маквана Амирхани. Ранее на турнире российский боец Тагир Уланбеков одержал победу над бразильцем Бруну Силвой. Для россиянина эта победа стала дебютной в рамках UFC. Грузинский боец Гига Чикадзе нанёс дебютное поражение венесуэльцу Омару Моралесу.