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Сэндхаген нокаутировал Мораеса в главном бою UFC Fight Island 5

Сэндхаген нокаутировал Мораеса в главном бою UFC Fight Island 5
Бокс/ММА / UFC 0

В настоящее время на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В главном событии вечера сразятся представитель Бразилии Марлон Мораес и американец Кори Сэндхаген.

Бой продлился два раунда и завершился победой Сэндхагена техническим нокаутом. Американец одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах при 4 поражениях. Мораес в свою очередь потерпел седьмое поражение в MMA при 24 победах.

Напомним, в соглавном бою бразилец Эдсон Барбоза победил представителя Финляндии Маквана Амирхани. Ранее на турнире российский боец Тагир Уланбеков одержал победу над бразильцем Бруну Силвой. Для россиянина эта победа стала дебютной в рамках UFC. Грузинский боец Гига Чикадзе нанёс дебютное поражение венесуэльцу Омару Моралесу.

UFC 2020. UFC Fight Night 179, Абу-Даби, ОАЭ
Марлон Мораис - Кори Сэндхаген (W)
11 октября 2020, воскресенье. 05:20 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
TKO
Марлон Мораис
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