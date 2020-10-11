На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5.

По итогам турнира UFC распределил бонусы за выступление вечера. Так, по $ 50 тыс. получили Том Брис, Крис Даукаус, Хоакин Бакли и Кори Сэндхаген.

Напомним, в главном бою турнира американец Кори Сандхаген нокаутировал представителя Бразилии Марлона Мораеса. В соглавном бою бразилец Эдсон Барбоза победил представителя Финляндии Маквана Амирхани. Ранее на турнире российский боец Тагир Уланбеков одержал победу над бразильцем Бруну Силвой. Для россиянина эта победа стала дебютной в рамках UFC. Грузинский боец Гига Чикадзе нанёс дебютное поражение в UFC венесуэльцу Омару Моралесу.