Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

UFC распределил бонусы за выступление вечера

UFC распределил бонусы за выступление вечера
Бокс/ММА / UFC 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5.

По итогам турнира UFC распределил бонусы за выступление вечера. Так, по $ 50 тыс. получили Том Брис, Крис Даукаус, Хоакин Бакли и Кори Сэндхаген.

Напомним, в главном бою турнира американец Кори Сандхаген нокаутировал представителя Бразилии Марлона Мораеса. В соглавном бою бразилец Эдсон Барбоза победил представителя Финляндии Маквана Амирхани. Ранее на турнире российский боец Тагир Уланбеков одержал победу над бразильцем Бруну Силвой. Для россиянина эта победа стала дебютной в рамках UFC. Грузинский боец Гига Чикадзе нанёс дебютное поражение в UFC венесуэльцу Омару Моралесу.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020