Уланбеков после дебютной победы в UFC посвятил пост Абдулманапу Нурмагомедову

Российский боец Тагир Уланбеков после дебютной победы в турнире UFC посвятил пост Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
«Никогда не забывайте тех, кто был рядом с вами с начала вашего пути, и успех никогда не покинет вас! Спасибо за всё, тренер», — написал Уланбеков в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Тагира Уланбекова.
Напомним, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В предварительном карде Уланбеков одержал победу над бразильцем Бруно Силвой.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. За годы тренерской карьеры он воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Тренировал сына, ставшего первым регулярным российским чемпионом в UFC.
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