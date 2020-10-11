Лебедев – Поветкину: прошу тебя и умоляю, не лезь в драку

Бывший чемпион WBA (Super) и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев обратился к Александру Поветкину перед реваншем с Диллианом Уайтом, а также оценил шансы Мурата Гассиева в бою с Кевином Джонсоном.
«Александру Поветкину хочу пожелать — только вперёд. Я тебя прошу и умоляю – не лезь в драку. Пусть он лезет сам.
Что касается боя Мурата, то тут могу повторить его слова: Джонсон – опасный, но медленный боксёр. Отдаю предпочтения Мурату — 70 на 30. Но 30 процентов я отдаю исключительно из уважения к сопернику. Он неплохо бьёт, хотя является медленным боксёром», — цитирует слова Дениса пресс-служба Федерации бокса России.
Второй поединок Поветкина и Уайта запланирован на 21 ноября. Первый бой спортсменов проходил 22 августа в Великобритании. Поветкин дважды оказывался в нокдауне, но в пятом раунде мощным апперкотом отправил соперника в нокаут. В результате Александр стал временным чемпионом мира по версии WBC. Предполагается, что в случае повторной победы Поветкин проведёт титульный бой с Тайсоном Фьюри.
Мурат Гассиев в свою очередь 31 октября встретится с американским боксёром Кевином Джонсоном.
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