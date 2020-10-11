Уланбеков надеялся получить бонус UFC

Боец UFC Тагир Уланбеков поделился впечатлениями от дебюта в UFC. На турнире UFC Fight Island 5 россиянин победил Бруно Густаво да Сильву.
«Надеюсь, смог заработать $ 50 тыс. бонуса. Чувствую себя хорошо, нормально. Зашёл в клетку, расслабился. Думал, что проведу такой лёгкий бой. Но было не очень легко. Я немного нервничал. На мне была большая ответственность. Я из нашей команды, можно сказать, первый, кто вышел здесь в клетку. Должен был придать мотивации ребятам, которые выйдут через две недели за мной.
Ислам, Умар и Хабиб подерутся уже через две недели, хотел их мотивировать. Бой с Силвой стал самым тяжёлым в моей карьере. Спасибо сопернику", — сказал Уланбеков на пресс конференции.
Отметим, что по завершении турнира Уланбеков не получил бонус.
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