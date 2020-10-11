«Чемпионат» объявляет о наборе авторов статей в отдел «Бокс/ММА»
«Чемпионату» требуются авторы статей в отдел «Бокс/ММА».
Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, уверенное ориентирование в мире единоборств.
График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.
Присылайте резюме на электронную почту: Igor.Bragin@rambler-co.ru
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