«Чемпионат» объявляет о наборе авторов статей в отдел «Бокс/ММА»

«Чемпионату» требуются авторы статей в отдел «Бокс/ММА».



Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, уверенное ориентирование в мире единоборств.



График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.



Присылайте резюме на электронную почту: Igor.Bragin@rambler-co.ru