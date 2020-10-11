«Возможно, самый сумасшедший нокаут в истории». Кормье — о победе Бакли на турнире UFC

Ранним утром 11 октября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В его карде состоялся поединок средневесов Хоакина Бакли и Импы Касанганая.
Встреча завершилась эффектным нокаутом — Бакли отключил соперника ударом ногой с разворота. За эту победу Бакли получил не только бонус UFC в размере $ 50 тыс., но и похвалу множества коллег. Восхитился действиями Хоакина и экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье.
«Видел много всякого дерьма в смешанных единоборствах, но это, возможно, самый сумасшедший нокаут в истории. Парень получит бонус», — написал Кормье на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть видео нокаута можно в официальном аккаунте UFC в «Инстаграме».
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