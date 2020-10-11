«Никто и никогда не видел ничего подобного». Дана Уайт — о победе Бакли
Президент UFC Дана Уайт восхитился победой Хоакина Бакли на турнире UFC Fight Island 5. Напомним, тот завоевал победу в бою с Импой Касанганая ярчайшим нокаутом во втором раунде.
Уайт подошёл к Бакли ещё во время турнира и перекинулся с ним парой слов.
«Послушай, мой телефон разрывается. Журналисты звонят и просят рассказать о тебе. Все говорят, чтобы я сразу выписал тебе все бонусы и отдал $ 200 тыс. Мне звонил Шон Шелби и сказал, чтобы я выписал тебе чек на $ 50 тыс. уже сейчас, пока ты не ушёл. Никто и никогда не видел ничего подобного», — сказал Уайт на видео, фрагмент которого размещён на странице ESPN MMA в «Твиттере».
Посмотреть видео нокаута можно в официальном аккаунте UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат промоушену UFC.
Редчайшая по исполнению вертушка. Боец сам помог сопернику себя нокаутировать. Видео
Официальный аккаунт UFC уже предположил, что Хоакин Бакли – автор лучшего нокаута в истории.
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