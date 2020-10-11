Диллиан Уайт: если попаду по-настоящему, Поветкин не встанет

Британский боксёр Диллиан Уайт поделился мыслями о повторном противостоянии с временным чемпионом мира по версии WBC Александром Поветкиным, с которым он встретится в ноябре. Уайт убеждён, что сумеет нокаутировать россиянина.

«Контролировал ход первого боя. Ронял его на настил несколько раз, хотя даже не попадал чисто. Мне нужно быть более терпеливым, собранным. Если попаду по нему одним чистым ударом, он уже не встанет. У меня очень мощный удар», — приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, Диллиан Уайт и Александр Поветкин впервые встречались в августе 2020 года. В первых четырёх раундах Александр трижды побывал в нокдауне, но в пятой трёхминутке поймал соперника красивым апперкотом и одержал победу нокаутом.