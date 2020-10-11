Тренер Хабиба показал фото с тренировки перед боем с Гэтжи

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, показал фото с тренировки россиянина в преддверии поединка с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи.
«Отличная сессия вчера. 13 дней до боя», — подписал фото Хаьвер Мендес.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хавьера Мендеса.
32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
Ранее Хабиб Нурмагомедов разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» новое видео с тренировки. 32-летний спортсмен показал, как качает пресс.
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