Тилл — Брансону: я не вызываю на бой бомжей

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл отреагировал на слова со стороны бойца организации Дерека Брансона, который предложил ему спор на то, что он бы его не упомянул при попытке вызова на поединок.



«Я не вызываю бомжей», — написал в своём «твиттере» Тилл.



Напомним, ранее Брансон выразил готовность провести поединок со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



Напомним, Хамзат Чимаев уже не раз сетовал, что не может найти соперника, так как большинство бойцов отказываются от встречи с ним. Известно, что от схватки с ним отказались Дэмиан Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман. Хамзат дебютировал в лучшей лиге мира в июле 2020 года. В UFC в трёх поединках одержал три досрочные победы.



Тилл с ноября 2019 года выступает в среднем весе. В последнем поединке Даррен не справился с Робертом Уиттакером.