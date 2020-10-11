Мораес прокомментировал поражение от Сэндхагена
Боец UFC Марлон Мораес прокомментировал поражение от Кори Сэндхагена на турнире UFC Fight Island 5.
«Я продолжу бороться. Спасибо всем за поддержку. Вернусь в декабре», — написал Марлон Мораес на своей странице в «инстаграме».
Напомним, бой продлился два раунда и завершился победой Сэндхагена техническим нокаутом. Американец одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах при 4 поражениях. Мораес в свою очередь потерпел седьмое поражение в MMA при 24 победах.
В соглавном бою бразилец Эдсон Барбоза победил представителя Финляндии Маквана Амирхани. Ранее на турнире российский боец Тагир Уланбеков одержал победу над бразильцем Бруну Силвой. Для россиянина эта победа стала дебютной в рамках UFC.
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