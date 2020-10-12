Юрий Сёмин: надеюсь, Хабиб победит

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о предстоящем поединке Хабиба Нурмагмедова и Джастина Гэтжи.
«Ни в коем случае не пропущу этот бой. Будем смотреть и будем болеть за Хабиба. Мое мнение о поединке складывается исключительно из этого – из поддержки бойца. Бои Хабиба я смотрел часто. Остальные – нет. Надеюсь, он победит. Не могу сказать, за счёт чего. Он лучше знает, за счет чего ему побеждать», — приводит слова Юрия Сёмина «РБ-Спорт».
32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
Ранее Хабиб Нурмагомедов разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» новое видео с тренировки. 32-летний спортсмен показал, как качает пресс.
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