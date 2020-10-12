Бивол заявил о желании подраться с Бетербиевым

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол заявил, что хочет сразиться с обладателем поясов WBC и IBF соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Относительно моего следующего боя, то планы у нас туманные. Моя команда ищет варианты. Но чтобы не терять форму, я провожу сбор вместе с Сергеем Кузьминым. Остаются надежды, что я хотя бы отбоксирую в начале следующего года.

Я бы очень хотел провести бой с Бетербиевым. Думаю, и Артур этого хочет», — рассказал Бивол в ходе видеоконференции, которую провела Федерация бокса России.

29-летний Бивол выступает в профессиональном боксе с 2014 года. Последний поединок россиянин провёл в октябре 2019 года, победив представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо единогласным решением судей. Всего на его счету 17 побед (в том числе 11 нокаутом) в 17 боях.