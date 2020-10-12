Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Пётр Ян назвал топ-6 российских бойцов MMA

Пётр Ян назвал топ-6 российских бойцов MMA
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Пётр Ян рассказал, кто, по его мнению, входит в первую пятёрку бойцов MMA, представляющих Россию. Его спросили, кого бы он включил в топ-5, не считая себя, и он назвал шестерых спортсменов.

«Фёдор [Емельяненко], Хабиб [Нурмагомедов]. Магомед Исмаилов тоже нормально исполняет: делает шум, гам.

Забит [Магомедшарипов], Александр Волков… Вадим Немков достойный, крепкий боец… У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить», — рассказал Ян в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

27-летний Ян выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Последний поединок он провёл в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Алду техническим нокаутом. Всего на его счету 16 боёв, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

«Иди в свой чёртов зал!» Пётр Ян и Стерлинг обменялись сообщениями в «Твиттере»
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020