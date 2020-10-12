Третий бой Фьюри — Уайлдер сорвался
Третий поединок действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри и бывшего обладателя пояса американца Деонтея Уайлдера не состоится. Об этом сообщил сам Фьюри.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
«Меня просили перенести бой на декабрь — я согласился провести поединок 19 декабря. Потом они снова попытались перенести бой, уже на следующий год. Я тренировался. Я был готов.
Но когда они попросили перенести бой с 19 декабря на следующий год, это было уже слишком. Я иду дальше», — приводит слова Фьюри The Athletic.
Третий бой Фьюри — Уайлдер перенесли из-за американского футбола
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