Третий бой Фьюри — Уайлдер сорвался

Третий поединок действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри и бывшего обладателя пояса американца Деонтея Уайлдера не состоится. Об этом сообщил сам Фьюри.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

«Меня просили перенести бой на декабрь — я согласился провести поединок 19 декабря. Потом они снова попытались перенести бой, уже на следующий год. Я тренировался. Я был готов.

Но когда они попросили перенести бой с 19 декабря на следующий год, это было уже слишком. Я иду дальше», — приводит слова Фьюри The Athletic.