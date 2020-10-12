Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант надела купальник и встала на руки. Фото
Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в купальник, стоит на руках.
«Первое или второе фото?» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
Многие пользователи так и не смогли выбрать фото, отметив, что им нравятся оба снимка.
Последний поединок 26-летняя Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с UFC. После этого она объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
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