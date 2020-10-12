Напарник Нурмагомедова сообщил, что Хабиб может завершить карьеру, если победит Гэтжи

Американский боец MMA Джош Томсон рассказал, что обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может закончить карьеру, если 24 октября победит Джастина Гэтжи. По его словам, это произойдёт в том случае, если Нурмагомедову не удастся договориться о бое с Жоржем Сен-Пьером.
Напомним, Нурмагомедов и Томсон вместе тренируются в зале AKA, когда россиянин проводит тренировочные лагеря в США.
«План уже готов. Я говорил с Хабибом много раз. Идея в том, что бой с Гэтжи станет для него последним в лёгкой весовой категории, если он победит.
Затем он попробует получить бой с Жоржем Сен-Пьером. Если не получит, он, скорее всего, завершит карьеру — с показателем побед и поражений 29-0. Но он может вернуться для денежного боя с Жоржем. Сейчас он заходит в историю как один из величайших бойцов MMA», — рассказал Томсон в интервью YouTube-каналу Weighing In.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.
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