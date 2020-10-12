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Минеев: Емельяненко пропал! Всё

Минеев: Емельяненко пропал! Всё
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев признал: в настоящее время шансы на то, что его поединок с другим бойцом MMA Александром Емельяненко состоится, крайне низки.

Напомним, Емельяненко крайне редко появляется в публичном пространстве после поражения от Магомеда Исмаилова на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи 24 июля.

«С Емельяненко дела никак не обстоят. Про бой с ним я говорил ещё до его поражения Исмаилову. Емельяненко пропал! Всё», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу oSporte TV.

Напомним, в сентябре 2020 года Минеев завоевал пояс промоушена Fight Nights Global (FNG) в средней весовой категории. На его счету 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.

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