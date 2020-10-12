Шлеменко: давайте откровенно, Фергюсон котируется гораздо выше Махачева

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, что думает по поводу возможного поединка американца Тони Фергюсона и россиянина Ислама Махачева. Напомним, ранее менеджер Али Абдель-Азиз предложил Фергюсону $ 100 тыс. за бой с Махачевым, а тот ответил, что согласен выйти в октагон за $ 200 тыс. и 20 отжиманий.
«Бой Махачева и Фергюсона — неплохой вариант. Давайте откровенно: Фергюсон котируется гораздо выше Махачева, поэтому бой этот Махачеву намного нужнее.
Абдель-Азиз делает всё для своего подопечного. Это, конечно, не очень правильно, но нет ничего плохого в том, что он делает всё для Ислама. Получить такой бой — это уже будет победа. Представьте, если в итоге Махачев выиграет? Дотянуться до бойцов по типу Фергюсона очень тяжело, поэтому здесь все средства идут для развития карьеры», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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