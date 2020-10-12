Девушки — бойцы UFC ответили на вопрос, вреден ли секс перед боями
Канадская спортсменка Джиллиан Робертсон и представительница Бразилии Маккензи Дерн, выступающие в UFC, ответили на вопрос, вреден ли секс перед боями.
«Я не верю, что секс перед боем вреден. Вокруг бокса и MMA столько мифов развелось в последнее время… Не знаю, есть ли какие-то научные подтверждения такой теории. Однако мне кажется, что сейчас многие реально воспринимают это как факт. Уж слишком часто мы слышим об этом», — сказала Робертсон в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.
«У нас с мужем нет проблем по этому поводу перед боем. Мы чувствуем себя спокойно и хорошо, ведь можно прекрасно провести ночь, а на следующий день выдать классный поединок. И, кстати, потом отпраздновать», — добавила Дерн.
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