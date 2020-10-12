Чендлер: русские и дагестанцы достали меня. Хабиб, я иду за тобой!

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер обратился к обладателю пояса UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Напомним, Чендлера назначили резервистом на титульный поединок Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября.

«Эти русские и дагестанцы меня достали. Они буквально забрасывают меня текстовыми и голосовыми сообщениями на языке, который я даже не понимаю. Ха-ха… Я иду за тобой, Хабиб!» — сказал Чендлер в видео, опубликованном в «сториз» его «инстаграма».

34-летний Чендлер выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последним соперником американца был Бенсон Хендерсон, потерпевший поражение в августе 2020 года. На его счету 21 победа и пять поражений в смешанных единоборствах.