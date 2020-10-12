Макгрегор приобрёл редкую модель яхты стоимостью около $ 3 млн

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор порадовал себя дорогостоящей покупкой. Ирландец приобрёл суперъяхту «Ламборджини», выполненную в стиле гиперкара. Примерная стоимость роскошной лодки — $ 3 млн.

Отдельно Конор отметил, что приобрёл яхту редкой серии, которая была произведена всего в 63 экземплярах. Макгрегор стал 12-м обладателем подобного судна.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Конор Макгрегор последний раз бился в UFC в январе 2020 года, когда нокаутировал Дональда Серроне. В мае он объявил о завершении карьеры, но в настоящий момент готовится её возобновить. Недавно Конор достиг устной договорённости о поединке с Дастином Порье.