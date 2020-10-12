Блахович: Джонс боится и потому ушёл в тяжёлый вес, он убегает от меня

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович считает, что экс-чемпион лиги в этой весовой категории Джон Джонс поднялся в тяжёлый дивизион лишь ради того, чтобы избежать боя с ним.

«Лично для меня лучшим соперником стал бы Джон Джонс. Но думаю, что это нереально. Этого не случится. Вероятно, следующим противником станет победитель боя Гловер Тейшейра — Тиаго Сантос. Посмотрим. Нужно немного подождать, но лично для меня лучшим вариантом был бы Джонс. Он мне обещал бой, после того, как я победил Андерсона. Верю, что в будущем поймаю его.

Вы видели, что я сделал с Рейесом. Так что Джонс просто убегает от меня. Он не хочет мне проигрывать. Джон боится, потому ушёл в тяжёлый вес. Он спасается от легендарной польской мощи", — приводит слова Блаховича BJ Penn.