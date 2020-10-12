Мораес: бой с Сандхегеном остановили рано

Боец смешанных единоборств Марлон Мораес прокомментировал поражение на турнире UFC Fight Island 5 от Кори Сандхегена. По словам бразильца, рефери слишком рано остановил встречу.

«Показалось, у нас получился хороший первый раунд. Я выиграл. Во втором он поймал меня и удивил. Возможно, была немного преждевременная остановка, но что есть, то есть. Был готов продолжать, но рефери заслонил меня и у меня не было времени подняться», — приводит слова Мораеса BJ Penn.

Сандхеген нокатуировал Мораеса во втором раунде. Американец одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах при 4 поражениях. Мораес в свою очередь потерпел седьмое поражение в MMA при 24 победах. В соглавном бою бразилец Эдсон Барбоза победил представителя Финляндии Маквана Амирхани.