Чисора должен стать спарринг-партнёром Поветкина перед реваншем с Уайтом

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин рассказал о процессе подготовки к реваншу с Диллианом Уайтом. По его словам, в скором времени к его тренировочному лагерю должен присоединиться экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора.
«Пока не могу сказать насчёт спаррингов. Должен приехать Дерек Чисора, а так, будут те же спарринг-партнёры. Еду побеждать и во втором бою. Буду стараться закончить бой так же ярко, как и первый. Физически и морально готов. Если говорить о желании Уайта провести быстрый реванш, то это его инициатива. Лично я готов боксировать», — приводятся слова Поветкина на странице промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».
Второй поединок Поветкина и Уайта запланирован на 21 ноября. В первом бою россиянин победил нокаутом.
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