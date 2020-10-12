Нуньес показала трёхнедельную дочь с чемпионскими поясами UFC
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес показала трогательное фото новорождённой дочери. На снимке трёхнедельная малышка запечатлена с поясами UFC. На шее ребёнка красуется медальон с символикой UFC.
«День счастливого ребёнка в Бразилии», — подписала фото Нуньес.
Соответствующий пост доступен на странице Аманды в «Твиттере».
Реджен Энн Нуньес появилась на свет 24 сентября. Девочку родила Нина Ансарофф, с которой Аманда Нуньес состоит в давних отношениях.
Нина также выступала в UFC. Когда пара захотела воспитывать ребёнка, Ансарофф решила приостановить карьеру. Последний раз она билась в октагоне в июне 2019 года и уступила Татьяне Суарес. Что касается Нуньес, то в предыдущем бою она решением судей победила Фелисию Спенсер.
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