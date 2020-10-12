Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Промо боя Корейский Зомби — Ортега. UFC Fight Island 6

Промо боя Корейский Зомби — Ортега. UFC Fight Island 6
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 17 на 18 октября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 6. В главном событии встретятся бойцы полулёгкого веса — экс-претендент на титул Брайан Ортега и Чэн Сон Джунг, более известный как Корейский Зомби.

В преддверии встречи пресс-служба UFC опубликовала ролик, посвящённый этому противостоянию. Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что победитель этого противостояния получит шанс сразиться за титул с чемпионом промоушена в полулёгком весе Александером Волкановски.

Напомним, на предстоящем турнире выступят несколько россиян — Гаджимурад Антигулов, Максим Гришин и Саид Нурмагомедов.

«Раньше меня били даже девочки». Корейский Зомби отправил в больницу экс-чемпиона UFC
Фрэнки Эдгар падал, вставал и снова падал. Чэн Сон Джунг попал ему в голову 46 раз.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020