Промо боя Корейский Зомби — Ортега. UFC Fight Island 6
В ночь с 17 на 18 октября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 6. В главном событии встретятся бойцы полулёгкого веса — экс-претендент на титул Брайан Ортега и Чэн Сон Джунг, более известный как Корейский Зомби.
В преддверии встречи пресс-служба UFC опубликовала ролик, посвящённый этому противостоянию. Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что победитель этого противостояния получит шанс сразиться за титул с чемпионом промоушена в полулёгком весе Александером Волкановски.
Напомним, на предстоящем турнире выступят несколько россиян — Гаджимурад Антигулов, Максим Гришин и Саид Нурмагомедов.
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Фрэнки Эдгар падал, вставал и снова падал. Чэн Сон Джунг попал ему в голову 46 раз.
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