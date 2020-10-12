Промо боя Корейский Зомби — Ортега. UFC Fight Island 6

В ночь с 17 на 18 октября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 6. В главном событии встретятся бойцы полулёгкого веса — экс-претендент на титул Брайан Ортега и Чэн Сон Джунг, более известный как Корейский Зомби.

В преддверии встречи пресс-служба UFC опубликовала ролик, посвящённый этому противостоянию. Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что победитель этого противостояния получит шанс сразиться за титул с чемпионом промоушена в полулёгком весе Александером Волкановски.

Напомним, на предстоящем турнире выступят несколько россиян — Гаджимурад Антигулов, Максим Гришин и Саид Нурмагомедов.