Кормье: если Конор выиграет в ноябре, то станет первым претендентом на титульный бой
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что другой экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор находится буквально в шаге от титульного поединка в лёгкой весовой категории.
«Я скажу вам, кто первый претендент на титул. Маленький ирландец, который может подраться в ноябре. Если он победит в ноябре, он будет первым претендентом», — приводятся слова Кормье на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, не так давно Конор Макгрегор и Дастин Порье достигли устной договорённости о проведении поединка. Но в UFC пока не называли ориентировочные даты для такого поединка.
Макгрегор последний раз появлялся в клетке в январе 2020 года, когда нокаутировал Дональда Серроне.
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