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Кормье: если Конор выиграет в ноябре, то станет первым претендентом на титульный бой

Кормье: если Конор выиграет в ноябре, то станет первым претендентом на титульный бой
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что другой экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор находится буквально в шаге от титульного поединка в лёгкой весовой категории.

«Я скажу вам, кто первый претендент на титул. Маленький ирландец, который может подраться в ноябре. Если он победит в ноябре, он будет первым претендентом», — приводятся слова Кормье на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, не так давно Конор Макгрегор и Дастин Порье достигли устной договорённости о проведении поединка. Но в UFC пока не называли ориентировочные даты для такого поединка.

Макгрегор последний раз появлялся в клетке в январе 2020 года, когда нокаутировал Дональда Серроне.

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