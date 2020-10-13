Гэтжи отреагировал на опечатку в своей фамилии, допущенную UFC в рекламе его боя с Хабибом
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи отреагировал на опечатку в своей фамилии в рекламе боя с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
На одном из турниров UFC в октагоне была размещена реклама его боя с Хабибом. Однако в его фамилии была допущена опечатка: вместо Gaethje было написано Gaejthe.
«Может, им нужно было просто написать Хабиб против Джастина?» — написал Гэтжи в своём «твиттере».
Посмотреть запись можно в «твиттере» Джастина Гэтжи.
Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
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