«Скоро полетят чьи-то головы». Магомедшарипов намекнул на бой в декабре

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, намекнул на возможный бой в декабре.
В своём «инстаграме» Забит опубликовал фото, на котором держит топор.
«Скоро полетят чьи-то головы», — написал Магомедшарипов, добавив хештэг «декабрь».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Забита Магомедшарипова.
Напомним, ранее россиянин остался недоволен последними событиями с развитием карьеры. Забит должен был возглавить турнир UFC 29 августа, где планировал подраться с Яиром Родригесом, но мексиканец объявил о своей травме, вследствие чего поединок сорвался. После этого Магомедшарипов потребовал титульный бой, но не получил ответа от UFC.
На счету 29-летнего Магомедшарипова 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
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