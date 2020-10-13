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«Скоро полетят чьи-то головы». Магомедшарипов намекнул на бой в декабре

«Скоро полетят чьи-то головы». Магомедшарипов намекнул на бой в декабре
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, намекнул на возможный бой в декабре.

В своём «инстаграме» Забит опубликовал фото, на котором держит топор.

«Скоро полетят чьи-то головы», — написал Магомедшарипов, добавив хештэг «декабрь».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Забита Магомедшарипова.

Напомним, ранее россиянин остался недоволен последними событиями с развитием карьеры. Забит должен был возглавить турнир UFC 29 августа, где планировал подраться с Яиром Родригесом, но мексиканец объявил о своей травме, вследствие чего поединок сорвался. После этого Магомедшарипов потребовал титульный бой, но не получил ответа от UFC.

На счету 29-летнего Магомедшарипова 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

Забит Магомедшарипов может получить титульный бой в UFC
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