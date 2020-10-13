«Нет, даже если мне предложат $ 5 млрд». Хабиб — о совместном проекте с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отказался принять участие в проекте Ultimate Fighter с ирландцем Конором Макгрегором.
«Это хорошее внимание для него, но я не хочу давать ему это. Я никогда не дам ему этого, даже если они предложат мне $ 5 млрд. Даже если они передадут мне UFC, я никогда этого не сделаю. Это привлекло бы к его персоне большое внимание. Я покончил с ним 6 октября 2018 года. Я покончил с ним и закончил с ним всё. У меня были новые задачи — Дастин Порье, теперь Джастин Гэтжи. Посмотрим, кто будет следующим, но я не думаю, что это будет Конор Макгрегор», — приводит слова Хабиба MMAjunkie.
32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету россиянина 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
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