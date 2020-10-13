Макгрегор признал, что использует бой с Порье для подготовки к Пакьяо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слова американского бойца Дастина Порье о том, что ирландец готовится провести бой с Мэнни Пакьяо.

«Верно, хочу изучить стиль бойцов с левосторонней стойкой. Я продолжаю оттачивать свои навыки в ММА в жестких соревнованиях, пока буду готовиться к битве с Мэнни. Нелегко переключаться между обоими видами спорта, а затем снова возвращаться к одному виду. Просто хочу держаться рядом с крутыми парнями. Это честно», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.