«Ты ответишь, кретин». Пётр Ян и Стерлинг обменялись резкими выпадами в «Твиттере»
Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян и претендент на пояс американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг обменялись резкими выпадами в «Твиттере». Стерлинг считается главным претендентом на бой с Яном, ожидается, что поединок может пройти в декабре.
«Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата»), я жду вашего цыплёнка в декабре. Дайте мне его задницу», — написал Стерлинг.
«Я жду тебя, кретин. Ты ответишь за каждое сказанное тобой слово», — ответил Ян в своём «твиттере».
Напомним, Ян завоевал пояс в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На его счету 15 побед и одно поражение, у Стерлинга 19 побед и три поражения.
«Иди в свой чёртов зал!» Пётр Ян и Стерлинг обменялись сообщениями в «Твиттере»
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