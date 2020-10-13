Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала фото с обнажённой грудью

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, рукой прикрывая обнажённую грудь, нежно обнимается с мужем Остином Вандерфордом.

«Любовь — это игра, в которую могут играть двое, причём оба могут победить», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.

Последний поединок 26-летняя Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с UFC. После этого она объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.