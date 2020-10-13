Бывший соперник Нурмагомедова объяснил, в чём его сила

Бразильский боец смешанных единоборств Эдсон Барбоза рассказал, почему, по его мнению, никто не может победить действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, в декабре 2017 года Нурмагомедов победил Барбозу единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 28 побед в 28 боях в MMA.
«Он невероятно силён духом. Все знают, как будет действовать Хабиб, а он просто выходит в октагон и реализует задуманное. Этим он и отличается от остальных.
Все понимают, что он полностью сосредоточен на бое. Но никто не может остановить его», — сказал Барбоза в интервью, размещённом в «твиттере» издания MMA Junkie.
Следующий бой 32-летний Нурмагомедов проведёт 24 октября, его соперником будет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.
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