Гаджиев назвал три причины, почему Гассиеву не будет легко в бою с Джонсоном

Российский промоутер Камил Гаджиев предположил, что российский боксёр Мурат Гассиев, которого ожидает дебют в тяжёлом весе, победит Кевина Джонсона, хотя и столкнётся с трудностями. Бой Гассиев — Джонсон состоится 31 октября в Сочи.
«Очень ожидаемый поединок. Кто-то говорит, что для Гассиева это будет лёгкая прогулка, но я так не считаю.
Во-первых, Мурат дебютирует в тяжёлом весе, а это всегда испытание, другие габариты, другая мощь. Во-вторых, Мурат давно не был в ринге, два года простоя, это не маленький срок. В-третьих, Кевин Джонсон, несмотря на то что в последних поединках ему не всегда сопутствовала удача, — по-прежнему очень крепкий орешек: всё ещё сильный, всё ещё бьющий, очень опытный.
Сам буду смотреть. Гассиева всё-таки считаю фаворитом», — приводятся слова Гаджиева на сайте телеканала «Рен-ТВ».
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