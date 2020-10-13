Минаков оценил шансы участников боя Исмаилов — Штырков

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал новость о том, что следующим соперником бойца MMA Магомеда Исмаилова станет Иван Штырков.
Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115. Пока неизвестно, где он пройдёт.
«Для Штыркова бой с Магой будет настоящим испытанием. Если Исмаилов будет готов так, как к бою с Сашей, — ещё большим испытанием.
Ваня борется, но у Магомеда есть преимущество в скорости и выносливости. Штыркову нужно в этом добавлять, но он крепко стоит на ногах и очень мощный. Если Ваня нейтрализует скорость и взрывную мощь Магомеда, бой может получиться очень конкурентным. Если же Мага навяжет скорость и дистанцию, будет иметь пространство для манёвра, Ваня столкнётся с проблемами», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.
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