Минаков оценил шансы участников боя Исмаилов — Штырков

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал новость о том, что следующим соперником бойца MMA Магомеда Исмаилова станет Иван Штырков.

Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115. Пока неизвестно, где он пройдёт.

«Для Штыркова бой с Магой будет настоящим испытанием. Если Исмаилов будет готов так, как к бою с Сашей, — ещё большим испытанием.

Ваня борется, но у Магомеда есть преимущество в скорости и выносливости. Штыркову нужно в этом добавлять, но он крепко стоит на ногах и очень мощный. Если Ваня нейтрализует скорость и взрывную мощь Магомеда, бой может получиться очень конкурентным. Если же Мага навяжет скорость и дистанцию, будет иметь пространство для манёвра, Ваня столкнётся с проблемами», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.