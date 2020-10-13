Шлеменко: Штырков подвижнее Емельяненко. Это будет проблемой для Маги

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал новость о том, что следующим соперником бойца MMA Магомеда Исмаилова станет Иван Штырков.

Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115. Пока неизвестно, где он пройдёт.

«Шансы в этом бою равные. Преимущество у Вани будет в том, что бой пройдёт в полутяжёлой категории, он более для неё габаритный. Но скорость и подвижность — преимущество Маги.

Повторюсь, Ваня будет крупнее, в клинчах он будет иметь преимущество. Штырков не тяж, и он будет подвижнее Емельяненко, это будет проблемой для Маги. Также я не думаю, что Ваня будет бороться. Скорее всего, выберет для себя тактику ведения боя в стойке. Но в стойке преимущество Исмаилова в том, что он левша.

Посмотрим ещё, как у Штыркова будет с выносливостью», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.