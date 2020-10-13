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Порье объяснил, за счёт чего Хабиб и Гэтжи могут победить друг друга

Порье объяснил, за счёт чего Хабиб и Гэтжи могут победить друг друга
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился ожиданиями от схватки чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. По его словам, победителя этой встречи сложно предсказать.

«Если Гэтжи сумеет удержаться в центре октагона, сумеет держаться подальше от сетки, его навыки в борьбе позволят ему удержать бой в стойке. А мы знаем, как он выбрасывает удары, как устраивает размены. Любой может пропустить удар от него, всё блокировать не получится.

Всё сводится к исполнению плана. Если Хабиб сумеет его прижать к сетке, то победит. Если Гэтжи удержит бой в центре, то, думаю, победит он», — рассказал Порье в подкасте Тедди Атласа.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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