Штырков отреагировал на официальное объявление о бое с Исмаиловым

Российский боец MMA Иван Штырков отреагировал на официальное объявление о том, что его следующим соперником станет Магомед Исмаилов.

Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115. Пока неизвестно, где он пройдёт.

«Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь всё официально. Готовимся к декабрю», — цитирует его пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.