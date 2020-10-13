Ахмедов снялся с боя с Веттори

Боец UFC в среднем весе Омари Ахмедов не встретится с Марвином Веттори, как планировалось ранее, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Росс Марки. Спортсмены должны были провести поединок 12 декабря на шоу UFC 256.
Новым соперником итальянца станет ветеран лиги Роналдо «Жакаре» Соуза. Что касается Ахмедова, то о его дальнейших планах не сообщается, также неизвестна причина, по которой Омари отказался от встречи.
Напомним, Ахмедов последний раз появлялся в октагоне в августе 2020 года. Тогда он решением судей проиграл экс-чемпиону лиги Крису Уайдману. Что касается Веттори, то итальянец предыдущий раз бился в июне 2020 года, когда удушающим приёмом справился с Карлом Роберсоном.
Напомним также, что в прошлом Ахмедов и Веттори уже бились. В декабре 2017 года на турнире UFC 219 был зафиксирован ничейный исход.
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