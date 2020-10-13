Лобов: Тухугова следует отчислить из UFC

Боец смешанных единоборств Артём Лобов вновь вспомнил о бойце UFC Зубайре Тухугове, с которым у него давний конфликт. По мнению Лобова, тот должен быть отчислен из лучшей лиги мира. Ирландец российского происхождения также в очередной раз заявил, что хочет провести с Зубайрой поединок.

«Если смотреть на вещи реально, он должен быть отчислен из UFC. Посмотрите на это объективно. Он недавно вернулся после двухлетней дисквалификации за применение допинга. Потом он провалил взвешивание, что Дана Уайт ненавидит. Потом он проиграл бой. Он не просто проиграл, он всё время убегал от соперника. Давайте будем честны, Уайт отчисляет за половину из этих проступков.

Если он и остаётся в UFC, то должен благодарить за это Хабиба. В ином случае его бы отчислили. Что касается возможного с ним противостояния, то я по-прежнему хочу этой встречи. Этот бой должен состояться, и я готов драться бесплатно", — приводит слова Лобова MMA Fighting.