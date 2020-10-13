«Прыгал в ноги и валялся там». А. Емельяненко раскритиковал тактику Исмаилова в их бою

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился своими мыслями о поединке с Магомедом Исмаиловым, в котором он проиграл сопернику досрочно. По словам спортсмена, Исмаилов его тогда ничем не удивил. Более того, Александр подверг Магомеда резкой критике.

«Даже не пересматривал этот бой. Ну, бывает так. Ничего критичного Мага не сделал, ничего нового не показал. Как я и говорил, прыгал в ноги и валялся там. Так он и старался выиграть: затягивая время и потихоньку набирая очки.



У бразильцев даже есть такое выражение: не поднимаясь в стойку. Судья несколько раз говорил: «Активнее, активнее». Было видно, что Исмаилов просто занимал выгодную позицию, чтобы не пропустить жёсткий удар.



Проиграл, потому что чуть-чуть торопился. Хотел побыстрее послать Магу в нокдаун. А он прятал голову в песок, будто страус. Прямо как в мультиках показывают. Прыгал в ноги и переводил в партер.



Реванш? Конечно. Тоже по правилам ММА. Но не знаю, когда. Как поступит предложение, тогда и будет понимание. Пока этот бой только ожидается», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт.ру».