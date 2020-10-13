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А. Емельяненко дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи

А. Емельяненко дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет наиболее близок к первому поражению в карьере в противостоянии с Джастином Гэтжи, проведение которого запланировано на 24 октября.

«Это самый неудобный противник для Нурмагомедова. Он и бьёт хорошо, и борется. Неизвестно, в какой форме подойдёт к этому бою Хабиб, насколько он будет заряжен на победу. Ему придётся тяжело. Хабиб наиболее близок к первому поражению.

Станет ли бой в Абу-Даби преимуществом для Хабиба? Нет. Ринг уравнивает всех. Никакой разницы, где драться, нет: хоть в Абу-Даби, хоть в Москве, хоть в Дагестане. Если боец готов, он победит. Но у россиянина может возникнуть недооценка соперника. Тем не менее будем держать кулаки за Хабиба.

Непобедимость должна его настраивать продолжать. Нурмагомедов должен уметь претерпевать провокации, которые производятся в отношении него. Профессиональный спорт, тем более наш, предполагает это. Хабиба начинают раздёргивать ещё до боя: то слабое, это не так. Если не так, выйди и побей его!» — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт.ру».

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