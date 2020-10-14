Боец UFC Хамзат Чимаев вызвал на бой Нэйта Диаса. Соответствующее послание швед чеченского происхождения оставил в «Твиттере».

«Я не играю в бои. Я дерусь. Так что тащи своё нежное тельце в Лас-Вегас и я тебя выкурю 19 декабря. Ты настоящий боец, так что давай», — написал Чимаев.

Напомним, Хамзат уже долгое время пребывает поиске соперника на следующую встречу. Сначала с ним отказался драться ветеран лиги Дэмьен Майя, потом от встречи с ним отказались Стивен Томпсон и экс-чемпион лиги Крис Уайдман. Чимаев готов выступать, как в полусреднем, так и среднем дивизионе.

Всего в UFC он провёл три поединка, неизменно досрочно побеждая. За три боя он пропустил от соперников только два удара и нанёс почти 200.